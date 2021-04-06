"Esen Bebek gerçek, yalan olan haberiniz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı E. İmamoğlu'nun bebekler için duyurduğu destek kampanyasının 10 yıldır AK Partili ilçe belediyeleri tarafından yapıldığını belirten açıklamasına, "ESEN BEBEK projemizle, 10 yıldır biz bu işi Esenler'de zaten yapıyoruz Sayın Bakanım. Bunlar en az on yıl geriden geliyor" sözleriyle destek veren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yu bazı basın yayın organları yalanlamaya kalkıştı. "AKP'li Tevfik Göksu'nun Bakana anlattığı proje asılsız çıktı" başlıklarıyla manipülasyonlara soyunan medya organları, "Kampanyaya ilişkin herhangi bir veriye rastlanmazken, belediyenin projeler bölümünde de "ESEN BEBEK" adında herhangi bir çalışmanın kaydedilmediği de ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.





BİZİM İÇİN RUTİN BİR HİZMET



Esenler Belediyesi ise yaptığı paylaşımla verileri açıkladı. Esenler Belediyesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u destekleyen açıklamasında dile getirdiği ESEN BEBEK projesi ile Esenler Belediyesi tarafından 2011 yılından beri uygulanıyor. Yeni doğan bir bebeğin bakımıyla ilgili biberondan bebek bezine, çıngıraktan, bebek bakım losyonlarına kadar her şeyin bulunduğu Esen Bebek çantaları, Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ailelere dağıtıldı. Proje kapsamında şimdiye kadar Esenler'de yaklaşık 20 bin aileye Esen Bebek çantası hediye edildi.



Dijital ortamlarda bulamadığını yok sayma hastalığına sahip olan tetikçi medya, kendi beceriksizliklerini yine iftiraya çevirdi. Belediyenin projeler bölümünde "Esen Bebek" hizmetinin olmamasını projeyi yok saymaları için delil olarak sunan yalancı medya, şunu iyi bilsin ki "Esen Bebek" Esenler Belediyesi için rutin bir çalışmadır. Rutin çalışmalarımız belediyemizin internet sitesindeki 'Projeler' bölümünde yer almaz. Ancak burada yer almaması, projenin olmadığını göstermez. Resmi evrak niteliğindeki belediyemizin Yıllık Faaliyet Raporu'nda Esen Bebek projemiz hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca "Esen Bebek" setleri imza karşılığında vatandaşlara verilmiştir. Bütün bu gerçekleri araştırmaya lüzum görmeden "Çamur at izi kalsın" mantığı ile habercilik yapmayı ilke edinen iftiracı basına bir kez daha diyoruz ki, Esen Bebek gerçek, sizin haberiniz asılsız. Yalan ve iftiralarınızı varsa vicdanınıza ve kamuoyunun sağduyusuna bırakıyoruz."