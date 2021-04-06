Eyüpsultan İstihdam Merkezi umut olmaya devam ediyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ediyor



İSTANBUL HAVALİMANI'NA RENT A CAR DANIŞMANI VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINDI



Bu kapsamda ESİM, son olarak Binsat Holding A.Ş. bünyesinde İstanbul Havalimanında Rent a Car danışmanı ve temizlik görevlisi olarak hizmet verecek olan personel alımı için yüz yüze mülakat gerçekleştirdi.



Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakatlara 104 kişi katıldı. Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen mülakatla aranılan niteliklere uygun 74 kişi aynı gün içerisinde istihdam edildi.



VATANDAŞLAR, VERİLEN HİZMETTEN MEMNUN



Mülakata katılan vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi'nin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İş arayan biz gençlere umut olduğu için belediyemize teşekkür ediyoruz." dediler.



İKİ YILDA 3 BİN 74 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU



ESİM'in gerçekleştirdiği çalışmalar neticesi farklı sektörlerdeki iş kollarına 2019 yılı nisan ayından bu güne kadar 3 bin 74 kişi işe yerleştirildi.



İŞ VE KARİYER BİRİMİNE NASIL BAŞVURABİLİRİM?



Eyüpsultan İstihdam Merkezi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşımıza hizmet veriyor. İş arayışında olan vatandaşlarımız (440 15 46 ve 0538 277 45 38) nolu telefonlardan bilgi alabilirler.



İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan merkezimize gelip özgeçmiş formu doldurmaları gerekiyor.