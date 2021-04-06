FETÖ elebaşı ve darbecilere tazminat davası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda darbeci hainler tarafından zarar verilen araçların hasar bedellerinin tazmini için harekete geçti. Emniyet, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 44 yurtta sulh konseyi üyesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki işgal girişimine katılan 27 darbeciye zararın karşılanması için tazminat davası açtı. Darbeciler havalimanını ele geçirmek için 8 zırhlı araç ve 63 askeri personel ile saat 23.30 sıralarında harekete geçmiş ve bu girişim sırasıda darbecilerin kullandığı zırhlı araçların çarpması ya da ezmesi sonucu çok sayıda emniyet aracı zarar görmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı tazminat davasında, zararın tespit edilerek FETÖ elebaşı Gülen, 44 yurtta sulh konseyi üyesi ile havalimanını ele geçirmeye çalışan 27 darbeciden tazmin edilmesini talep etti.