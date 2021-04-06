Hodri meydan! ‘Demokrasi nöbeti devam ediyor’





LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ



Emekli 104 amiralin yayımladığı bildiriye karşı birçok kesimden isim, rütbelerinin sökülmesini ve orduevlerine girişlerinin engellenmesini talep etti. Emekli amirallerin lojman ve koruma ile ilgili haklarının iptal edildiği öğrenildi.



MİLLET KENETLENDİ



Amirallerin bildirisine vatandaşlar da sert tepki gösterdi:

Mahmut Güneş (58)-Emekli imam: Türkiye'de muhtıralar, darbeler dönemi bitmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde milli iradeyi hedef alan her türlü antidemokratik girişime karşı bugüne kadar gereken yapıldı.

Mehmet Tetik (56)-Emekli işçi: Bu vesayetiçi zihniyetin 15 Temmuz'da olduğu gibi hep karşısında olacağız ve onlara fırsat vermeyeceğiz.

Ramazan Peker (40)-Esnaf: Bir gece yarısı eski Türkiye'yi anımsatan bildiriyi yayınlayan emekli komutanlar, 15 Temmuz'u unutmasınlar.

Fatih Yılmaz (34)-Öğrenci: Demokrasi ile zafer kazanamayanlar, hâlâ vesayetle bir şeyler elde etme peşindeler. Eyüp Erel (52)- Esnaf: Hâlâ darbe özlemi ile yanıp tutuşanlar var. Bu amirallere hukuk çerçevesinde gerekli cezalar verilmelidir.

Ahmet Gök-Sendikacı: Bu zavallıların olaylardan habersiz olan bazı insanların kafasını bulandırmaya yönelik girişimleri, Türkiye'nin dışarıdaki güçlü ve dik duruşundan rahatsız olan dış mihrakların sözcülüğüdür.

Mustafa Kaygısız-İşçi: Bu adamlar emekli olmuşlar ama memleketi karıştırmaktan emekli olmamışlar.