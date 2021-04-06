İBB kentsel dönüşümde hak gaspı yapıyor!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentsel dönüşümde hak gaspı yaptığını açıkladı. Eyüpsultan İlçesi'nde İBB tarafından kentsel dönüşümde hak sahiplerini m² cinsinden %50'ye yakın kesintiye uğratıldı.

"İBB BİR DE M² BAŞINA PARA İSTİYOR"

Sosyal medyadan açıklama yapan Kabaktepe, İBB'ye tepki göstererek, "CHP'li İBB'ye deprem bütçesini %65 azaltmak yetmemiş belli ki. Şimdi de kentsel dönüşümün yapıldığı yerlerde hak gaspı yapıyor. Eyüpsultan'da hak sahipleri m² cinsinden %50'ye yakın kesintiye uğratıldı. Üstüne bir de m² başına para isteniyor. Neydi o söz; "İstanbul nimet, nimet" ifadelerini kullandı.