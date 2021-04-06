Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İBB kentsel dönüşümde hak gaspı yapıyor!
Giriş Tarihi: 6.4.2021 10:47

İBB kentsel dönüşümde hak gaspı yapıyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İBB kentsel dönüşümde hak gaspı yapıyor!

İBB’nin kentsel dönüşümde hak gaspı yaptığını açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ’da hak sahiplerinin m² cinsinden %50'ye yakın kesintiye uğratıldığını belirtti. Kabaktepe İBB’nin bir de m² başına para istendiğini ifade ederek, “Neydi o söz; "İstanbul nimet, nimet" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentsel dönüşümde hak gaspı yaptığını açıkladı. Eyüpsultan İlçesi'nde İBB tarafından kentsel dönüşümde hak sahiplerini m² cinsinden %50'ye yakın kesintiye uğratıldı.

"İBB BİR DE M² BAŞINA PARA İSTİYOR"

Sosyal medyadan açıklama yapan Kabaktepe, İBB'ye tepki göstererek, "CHP'li İBB'ye deprem bütçesini %65 azaltmak yetmemiş belli ki. Şimdi de kentsel dönüşümün yapıldığı yerlerde hak gaspı yapıyor. Eyüpsultan'da hak sahipleri m² cinsinden %50'ye yakın kesintiye uğratıldı. Üstüne bir de m² başına para isteniyor. Neydi o söz; "İstanbul nimet, nimet" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İBB kentsel dönüşümde hak gaspı yapıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA