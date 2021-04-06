İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Çipli kimlik kartlarında yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biyometrik Veri Yönetim Sistemi - AFIS" tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



"Bu ara da silah taşıma ruhsat kartlarını da dijitalleştirdik. TUBİTAK ile de e-imzayı inşallah yakın bir zamanda TC kimlik cüzdanlarının içine koymuş olacağız. Bankalarımız ve özel sektörler ile gerçekleştirmiş olacağız.



Vatandaşlarımız bankaya, tapuya gittiği alanlarda parmağını basarak biyometrik verileri karşımıza çıkmış olacak. Dijital teknolojileri farklı bir bakış açısı ile büyük bir iddia ile kullanıyoruz. Bunu yaptıkça suç ve suçlu üzerinde baskı çoğalıyor, çember daralıyor.



Dijital dönüşümün güvenlik teknolojisi başarılı bir entegrasyonu söz konusudur. Tüm bu projelerle İç işleri bakanlığı ile veri yönetimi ayrı bir kültür haline getirmeyi bu teknolojiyi yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz.



Tanıtımını yaptığımız biyometrik veri sistemleri de bu dijitalleşme adımlarımızı içinde en büyüklerinden birisidir."





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