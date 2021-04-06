İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sözlerle duyurdu: Faz-2 bitti, faz-3'ün de 3'te1'i tamamlandı! Dünyada eşi benzeri yok...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Soylu, "Bizim yaptığımız analiz programları dünyada eşi benzeri olmayan programlardır. Bakanlığımızın istatistik veri merkezi projemize de başladık." dedi.
Soylu, "Her alanda ciddi bir özgüven sahibiyiz. Türkiye dijitalleşmeden korkan bir ülke değil, onu sürükleyen bir anlayış içindedir." sözleri ile dijitalleşmeye verdikleri önemi belirtti.
" 'YAPAMAZSINIZ, GERÇEKLEŞTİREMEZSİNİZ BECEREMEZSİNİZ' DEDİLER"
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Dün bize siz yapamazsınız, siz gerçekleştiremezsiniz, beceremezsiniz diyenlere karşı yapabildiğimizi, gerçekleştirebildiğimizi, bu vizyonlarla sonuç alabildiğimizi ortaya koyuyoruz.
Bir şey daha fark ettik hep birlikte, gençlerimizin bu meselelere ne kadar aşina olduklarını, önlerine konulduğunda neleri başarabileceklerini bizler görmüş olduk, hem de onur duyduğumuz bir tabloya ulaşmış oldu.
Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bu ülkenin bir evladı olarak şükranlarımı sunuyorum.
"FARKLI BİR TABLO VE FIRSATLAR VAR"
Sanayi devrimlerinde ilk 3 aşamayı beni bağışlayın ama ıskalamıştık. Son kullanıcı olmaya bile geç kaldığımız gelişmelerdi. Önümüzde bugün çok farklı bir tablo ve fırsatlar var. Sanayi devrimlerini çok sonradan yakalayan bir Türkiye, Allah'a çok şükür bu sefer geç kalmadı. 21.YY'nin başından beri altyapı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile makası kapattık, dünya ile rekabet edebilir duruma geldik. Görece üstün olduğumuz alanları biliyor ve yaşıyoruz. Her alanda ciddi bir özgüven sahibiyiz. Türkiye dijitalleşmeden korkan bir ülke değil, onu sürükleyen bir anlayış içindedir.
"HER ÇALIŞMAYI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN KAFALAR MAALESEF VAR"
Bizi yıllarca yerli malı haftalarında üzümle fındıkla sınırladılar. Bursa'da otomotiv üreteceğinize, kayısı üretin denilen ülke bugün kendi uçağını, arabasını üretmeye çalışıyor, kendi İHA ve SİHA'larını zaten üretiyor.
Her çalışmayı alay edip itibarsızlaştırmaya çalışan kafalar maalesef var.
"DÜNYADA BİR RİSKTİR"
Devlet hizmetini yapar, itibarını elde eder. 20'nci yüzyılın sonu ile 21'nci yüzyılın başı yeni bir model ortaya koydu. Özel sektör ile devletin rekabeti... Devletin hizmet sunumunda geri kalması devlete itibar kaybettirir. Arada çok ciddi nezaket, teknoloji, hizmet ve uygulama farkı varsa kafanızdaki devlet anlayışı özel sektörün ulaştığı noktadan geri kalacaktır. Bu da devlet için, sadece Türkiye için değil dünyada da bir risktir.
"BİRÇOK GELİŞMİŞ DEVLETİN YAPAMADIĞINI YAPARAK VATANDAŞIMIZA İLETTİK"
Artık özel sektör kendi rekabet alanına devleti çekmiştir. 186 hizmeti e-devlet'e taşıdık. Bu e-başvuru bizim nerede işimize yaradı? Biz koronavirüsü bilmiyorduk. Salgının geleceğini de bilmiyorduk. Birçok gelişmiş devletin yapamadığını biz vatandaşımıza iletmiş olduk. Seyahat belgeleri dahil biz e-devletten vatandaşımızın telefonuna iletmiş olduk.
ÇAY VE FINDIK SEZONU
Yeniden çay sezonu başlıyor, veya fındık sezonu... Nasıl yapılacak, bu üreticiler nasıl gidecek? Herhalde konvansiyonel yöntem kaymakamlıkların önünde bu insanların sıraya girmesiydi. Uzun kuyruklar oluşacaktı. 4'lü konsorsiyum kuruldu, vatandaş hiçbir aksaklığa mahal vermeden e-başvuru ile bu işlemleri yaptı.
Çaykur'dan alınan listelerle vatandaşın ismi eşleşti. Gitmek istediği lokasyonu bildirdi. Yolda kontrol yapan emniyet ve jandarmaya da bu sistem iletildi. Vatandaşımız ne sıkıntı çekti, ne yolda kaldı. Gittiği memlekette de şu şahıs benim memleketime izinli geldi kontrolü yapıldı sistemine sahibiz. 30 yıl önce söylense bilim kurgu filmi sanırdık. Biz buraya çok uzun yıllar ulaşamayız derdik.
"9.1 MİLYAR TASARRUF ETTİK"
Sadece bizim bakanlığımız dijitalleşme ile 9.1 milyar lira tasarruf etti. Diğer bakanlıklarımızı da düşünün. Bu az bir tasarruf değil.
"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"
Bizim yaptığımız analiz programları dünyada eşi benzeri olmayan programlardır. Bakanlığımızın istatistik veri merkezi projemize de başladık. İki fazı tamamlandı. 3'üncü fazın da 3'te1'i tamamlandı.
"ÖNEMİNİ GÖRÜYORUZ"
Bugün tanıtımını yaptığımız Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi de en önemlilerden biridir.
Biyometrik veri kişinin kendisi haline gelmiştir. Biyometrik verinin korunması da kişinin kendisinin korunması anlamına gelmektedir. Avustralya'nın 2019-2020 bütçesinde biyometrik verinin korunması için ayırdığı bütçe 97 milyon dolardır. Bunun 44 milyon doları terörle ilgilidir. Avustralya'nın terör riski ile bizimkini göz önüne alınca konunun önemini görüyoruz.
"AYAKLARI TİTREDİ"
Biyometrik verilerin saklanması, korunması için bu sistem devreye alındı. Biz buraya nereden geldik? Bunun da kendi içinde bir hikayesi var.
Bu malzeme, bu yazılım bizim elimizde olmaz ise her daim bir vesayet ile karşı karşıya kalabiliriz. PORSAN'a biz bunu yüklediğimizde ayakları titremeye başladı. Biz bunu yapabilir miyiz diye. Benim çok kıymet verdiğim bir kurumdur. Bir tek kör kuşunu kurtarabilir miyiz diye düşünüyoruz. HAVELSAN ile PORSAN bir araya geldi, HAVELSAN tüm yetkinliğini burada ortaya koydu. Atılan tüm adımlar için Savunma Sanayi Başkanlığı'mıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.