İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Darbe' imalı bildiri açıklaması: Çok kritik bir hamle olduğunu biliyoruz

"KENDİ MEDYALARI İLE DİZAYN YAPMAYA, ETKİ YARATMAYA ÇALIŞTILAR AMA TUTMADI"

Kendi medyaları ile dizayn yapmaya, etki yapmaya çalıştılar ama olmadı. Ülkenizi sevin, biraz milli olun. Milletin iradesine sahip çıkın. Belki çok şey istiyoruz ama hep çağrıda da bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız defalarca söyledi.

"104 AMİRAL NASIL OLURDA DOĞU AKDENİZ'DEKİ BAŞARILARLA İFTİHAR ETMEZ"

Biz 20 sene önceki devlet değiliz. Altını çizerek söylüyorum biz bölgesel bir gücüz. Sözü dinlenen bir ülkeyiz.

Biz uluslararası rekabette hiç olmadığımız kadar varız. Bu insanlar emekli amiraller, deniz kuvvetlerimizde çalışmış bu insanlar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kazanımlarını görüp nasıl iftihar etmez. Ordusu ile önemli başarılara imza atmış, ciddi bir mesafe kat etmiş ülkeyiz.

"BUNLARIN ESAS SORUNLARI MİLLETİN OYU İLE İKTİDARA GELEMEYECEKLERİNİ BİLMELERİ"

Darbeyi birileri kurtuluş olarak görebilirler. Bunların esas sorunu, milletin oyu ile iktidara gelemeyeceklerini bilmeleri...

Biz darbecilerle ve darbe sevicilerle hukuk yolu ile mücadelemeizi sürdüreceğiz. Biz bunların sonuç alamayacağını biliyoruz. Ama biz her dakika her an devlet millet birlikteliği ile teyakkuzdayız. En ufak bir gevşeme yok.