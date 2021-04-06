İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Darbe' imalı bildiri açıklaması: Çok kritik bir hamle olduğunu biliyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Haber canlı yayınına bağlanarak 104 amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altun, muhalefetin darbe imalı bildiriyi geçiştirmek için manipülasyon çabasında olduğunu ifade etti. Altun, soruşturmanın sürdüğünü hukuksal olarak her türlü mücadeleyi verceklerini ifade etti. İdari olarak bazı kararların uygulamaya alındığını ifade eden Altun, "Atılacak adımlar da var" dedi.
Kanal İstanbul'un seçilmiş hükümet ve Cumhurbaşkanının tasarrufunda bir karar olduğunu vurgulayan Altun, milletin yetki ve onayı hükümet ile Başkan Erdoğan'a verdiğini belirtti. Altun, gerçek Atatürkçülerin ülkenin geleceğine yönelik bu yatırıma destek verdiğini belirtti, "Antiemperyalist olduğunu söyleyenler emperyalistlerin maşası oldular" diye konuştu.
"VESAYETÇİ BİR HAMLE OLARAK DEĞERLENDİRDİK"
Altun'un konuya ilişkin çarpıcı açıklamaları şöyle:
Biz bu darbeci zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Biz bunu vesayetçi bir hamle olarak değerlendirdik.
MUHALEFETE 'BİLDİRİ' TEPKİSİ
Darbeciler varsa, darbecilerden medet umuyorsanız size ne gerek var.
Burada bir manipülasyon çabası var. Manipülasyon var. Yeni taktik tutmuş olsaydı bu bildiriyi yücelteceklerdi. 15 Temmuz'da da tankları alkışladılar, başarılı olması için çaba sarf ettiler.
"15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ ALKIŞLADILAR SONRA İSE 'TİYATRO' DEDİLER"
15 Temmuz darbe girişimi ayan olduğu ilk saatlerde biz de 15 Temmuz'a karşıyız diyen birçok kişinin sosyal medya mesajları var. 'Sonuçta bu yönetimdense bu müdahale iyidir' şeklinde paylaşımları oldu. Sonuçta başarılı olamadılar. Milletimiz bu darbeyi boşa çıkardı. Sonra 'Bu darbe giişimi gerçek bir darbe girişimi değil' dediler. 'Tiyatro' dediler. İlk FETÖ elebaşı söyledi sonra siyasetçiler benzer şekilde söylediler.
Önce alkışladılar, sosyal medya paylaşımları duruyor. İmzamı atarım, bravo dediler.
"ÇOK KRİTİK BİR HAMLE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Altuni muhalefetin bildiri tutmayınca manipülasyon yapmaya başladığını belirtti.
Altun sözlerini şöyle sürdürdü:
MSB sert bir açıklama yapınca, Başsavcılık harekete geçince 'Mağduriyet oluşturuyorsunuz' dediler. Şu an manipülasyon çabası ile geçiştirmeye çalışıyorlar. Biz bunun kritik bir hamle olduğunu biliyoruz. Meşru hükümeti eleştirenleri biz kınıyoruz. Başka bir ülke biz muhalefet ile 'Mevcut yönetimi devireceğiz' açıklaması yaptı, muhalefet 'Neden bunu gündeme getiriyorsunuz?' diye yine bizi hedef aldı.
"KENDİ MEDYALARI İLE DİZAYN YAPMAYA, ETKİ YARATMAYA ÇALIŞTILAR AMA TUTMADI"
Kendi medyaları ile dizayn yapmaya, etki yapmaya çalıştılar ama olmadı. Ülkenizi sevin, biraz milli olun. Milletin iradesine sahip çıkın. Belki çok şey istiyoruz ama hep çağrıda da bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız defalarca söyledi.
"104 AMİRAL NASIL OLURDA DOĞU AKDENİZ'DEKİ BAŞARILARLA İFTİHAR ETMEZ"
Biz 20 sene önceki devlet değiliz. Altını çizerek söylüyorum biz bölgesel bir gücüz. Sözü dinlenen bir ülkeyiz.
Biz uluslararası rekabette hiç olmadığımız kadar varız. Bu insanlar emekli amiraller, deniz kuvvetlerimizde çalışmış bu insanlar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kazanımlarını görüp nasıl iftihar etmez. Ordusu ile önemli başarılara imza atmış, ciddi bir mesafe kat etmiş ülkeyiz.
"BUNLARIN ESAS SORUNLARI MİLLETİN OYU İLE İKTİDARA GELEMEYECEKLERİNİ BİLMELERİ"
Darbeyi birileri kurtuluş olarak görebilirler. Bunların esas sorunu, milletin oyu ile iktidara gelemeyeceklerini bilmeleri...
Biz darbecilerle ve darbe sevicilerle hukuk yolu ile mücadelemeizi sürdüreceğiz. Biz bunların sonuç alamayacağını biliyoruz. Ama biz her dakika her an devlet millet birlikteliği ile teyakkuzdayız. En ufak bir gevşeme yok.
"İDARİ OLARAK DA ATILACAK ADIMLAR VAR"
Atılan ve atılacak adımları değerlendiren Altun şunları söyledi:
Devletimiz, milletimiz ortak bir irade ortaya koydu. Soruşturma başlatıldı ilerliyor. Hukuk çerçevesinde tüm adımlar atılacak. Bu yönü ile verilen ve verilecek mücadele ortadadır. İdari olarak atılacak adımlar var, bir kısmı atıldı, atılacak olanlar da var. Sözde bildiriye, vesayet bildirisine toplumun tepki verdiğini de gördük. Bine yakın dernek 500'e yakın vakıf, üniversitelerin neredeyse tamamı, 100'ün üzerinde oda, 46 federasyon suç duyurusunda bulundu. Ülkemizde demokrasi için ümit vesilesidir.
"5'İNCİ KOL FAALİYETİ İÇİNDEKİ MEDYA İLE SİYASETİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İÇİN ÇABALIYORLAR"
Odalarımız, sendikalarımız, vakıflarımız bu duruşu göstermişlerdir. Ama bunu gösteremeyen siyasi partiler var. 5.kol faaliyeti içindeki medya ile siyaseti istikrarsızlaştırmak için çabalıyorlar. Ekonomiyi ağzına alıyorlar.
"EKONOMİMİZE ZARAR VEREN DE BUNLAR..."
Ekonomimize zarar veren bunlar. Yıpratma savaşları ile ekonomimizde açtıkları yara ortadadır. Gezi Kalkışması'na kimler destek verdi, bunun ekonomiye zararı neydi? Sonra 17-25 Aralık, sonra 15 Temmuz... Bu girişimlere destek verenler ülkenin milli servetini hiçe sayanlardır. Milletin parasını vatandaşın parasını dert etmesi kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değildir. Bu bizim bekamıza olduğu kadar ekonomimize de milletin cebine de zarar verir, böyle derler. Dediler mi, hayır. Asla böyle bir şey kurmadılar.
"KANAL İSTANBUL İÇİN BİR ŞEY DEMEYE HAKLARI YOK"
Başkan Erdoğan'ın, Kanal İstanbul projesi için millet tarafından seçilerek onay aldığını ifade eden Altun, muhalefetin bir şey demeye hakkı olmadığını ifade etti.
Altun son olarak konuya ilişkin şunları söyledi:
Kendilerine göre bir şeyler söylüyorlar. 'Kanal İstanbul' diyorlar.
Seçilmiş bir siyasi hükümet, bunun başındaki lider, 'Biz bu projeyi milli bir proje olarak görüyoruz, geleceğimize yatırımdır.' diyorsa kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Antiemperyalist olduklarını söyleyenlerin emperyalistlerin maşası olduklarını görüyoruz. Vesayet bildirisi tam anlamı ile başarısızlığa uğramıştır, başarısızlığa uğramış olayın sahipleneni olmaz. Ancak bunu geçiştirebiliriz diyorlar. Ama uyanık olan bir milletimiz var. Milli iradeye sahip çıkmaya, gereklerini yere getirmeye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerine getireceğiz.