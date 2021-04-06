Kadıköy Belediyesi’nin hukuksuz komisyon seçimine tepki

Kadıköy Belediyesi'nde her yıl Nisan ayı toplantılarında 1 yıllık belediye İhtisas komisyon seçimleri yapılır. Bugüne kadar Kadıköy'de AK Partili meclis üyelerine komisyonlarda yer verilmişti. İlk kez bu yıl yapılan meclis toplantısında CHP grubu ihtisas komisyonlarına AK Partili üye alınmadı. Yaşanan hukuka aykırı durumu protesto etmek için AK Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı, Kadıköy Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

"AK PARTİLİ SEÇMEN YOK SAYILDI"

Kadıköy Belediyesi'nin AK Partili seçmenin yok saydığını belirten Avukat Fatih Kaya: "10 yıl boyunca Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili olarak görev yaptığım Kadıköy Belediyesi Meclisi'nde bu güne kadar görülmemiş bir şekilde bir hukuk garabeti yaşanmıştır. Kadıköy CHP Meclis Grubu ve Kadıköy Belediye Başkanı, Ak Partinin Yasal ve Demokratik hakkı olmasına rağmen, Ak Partili Meclis Üyesi arkadaşlarımızı İhtisas Komisyonlarına almamıştır. Böyle yaparak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde % 19,5 oranında oy veren Ak Parti seçmenini yok saymıştır" dedi.

"BU YAPILAN TAMAMEN HUKUKA AYKIRIDIR"

Yapılan komisyon seçimlerinin hukuka aykırı olduğunu söyleyen Avukat Kaya, "5393 sayılı Belediye Kanununun 24'üncü maddesinin birinci fıkrasında belediye meclisinin üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabileceği, ikinci fıkrasında da bu komisyonların her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulacağı düzenlenmiştir. Bugüne kadar Kadıköy'de her zaman AK Partili meclis üyeleri komisyonda yer almış idi. İlk kez dün yapılan meclis toplantısında CHP grubu ihtisas komisyonlarına AK Partili üye almadı. Bu yapılan tamamen hukuka aykırıdır" diye konuştu.

"HUKUK MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ VE KAZANACAĞIZ"

Konuyu yargıya taşıyacaklarını vurgulayan Kaya, "Yasal hakkımız olan komisyon üyelerimiz için Yargı yoluna başvuracağız ve en kısa zamanda CHP grubu ve Belediye Başkanı bu yanlıştan Yargı Kararı ile dönmek zorunda kalacaktır. Bu, iki kere iki dört kadar net bir şeydir, yoruma muhtaç asla değildir. Hukuk mücadelemizi vereceğiz ve kazanacağız" şeklinde konuştu.