Kayseri'de FETÖ operasyonu 15 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü/sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 20 asker hakkında yakalama kararı verildi. Tamamı muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerinden oluşan 20 şüphelinin evlerine Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda şüphelilerden 15 yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 askerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.