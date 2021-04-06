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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Millet iradesini hedef alan hiçbir güç kabul edilemez

ANKARA
Millet iradesini hedef alan hiçbir güç kabul edilemez
DANIŞTAY: Hukuk ve demokrasiye aykırı girişimleri çağrıştıran ifade ve üslup ile devlet organlarının egemenlik yetkisine müdahale edilmesi, demokrasiye ve hukuk devletine zarar vermekte. Yargı, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurum ve değerlerine, temel hak ve özgürlüklere yönelik bu tür girişimlere karşı, hukukun üstünlüğünün korunması yönünde üzerine düşeni yetkisini kullandığı millet adına yasalara uygun olarak yerine getirmeye devam edecektir.
YARGITAY: Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir.
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Millet iradesini hedef alan hiçbir güç kabul edilemez
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