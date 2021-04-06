Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Milletvekili Sorgun: Köhne amirallere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız
Giriş Tarihi: 6.4.2021 15:28

Milletvekili Sorgun: Köhne amirallere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Milletvekili Sorgun: Köhne amirallere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız

AK Parti Milletvekili , 104 amiral tarafından yayınlanan bildiriye çok sert tepki göstererek, “Bunlar ‘Köhne Amiraller’. Köhne denilince yanlış anlaşılmasın. Azerbaycan Türkçesi’nde köhne yaşlı, eski demek. Kırım Türkçesi’nde ise ‘kart’ demek. ‘Kart Amiraller’in vatan, millet, memleket, demokrasi sevdasıyla bu bildiriyi imzalamış olmaları mümkün değil. Çünkü ‘Köhne Amiraller’in ortak bir sevinç metnine imza attıklarını gördük mü? görmedik” dedi.

Partisinin Konya İl Başkanlığı'nda kameralar karşısına geçen Ahmet Sorgun, bildiri yayınlayan 104 emekli amiralle ilgili sert konuştu. Sorgun, "O sözde üniformalıların neye, kime hizmet ettiklerini, nereden emir aldıklarını çok net bir şekilde gördük. Milletimiz bunları gördüğü için Allah'ın izniyle bunlara pabuç bırakmadık, bırakmayacağız" diye konuştu.

'KÖHNE AMİRALLER' ÇIKIŞI

Ahmet Sorgun açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Bunlar 'Köhne Amiraller'. Köhne denilince yanlış anlaşılmasın. Azerbaycan Türkçesi'nde köhne yaşlı, eski demek. Kırım Türkçesi'nde ise 'kart' demek. 'Kart Amiraller'in vatan, millet, memleket, demokrasi sevdasıyla bu bildiriyi imzalamış olmaları mümkün değil. Çünkü 'Köhne Amiraller'in ortak bir sevinç metnine imza attıklarını gördük mü? görmedik" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milletvekili Sorgun: Köhne amirallere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA