Milletvekili Sorgun: Köhne amirallere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız

Partisinin Konya İl Başkanlığı'nda kameralar karşısına geçen Ahmet Sorgun, bildiri yayınlayan 104 emekli amiralle ilgili sert konuştu. Sorgun, "O sözde üniformalıların neye, kime hizmet ettiklerini, nereden emir aldıklarını çok net bir şekilde gördük. Milletimiz bunları gördüğü için Allah'ın izniyle bunlara pabuç bırakmadık, bırakmayacağız" diye konuştu.

'KÖHNE AMİRALLER' ÇIKIŞI

Ahmet Sorgun açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Bunlar 'Köhne Amiraller'. Köhne denilince yanlış anlaşılmasın. Azerbaycan Türkçesi'nde köhne yaşlı, eski demek. Kırım Türkçesi'nde ise 'kart' demek. 'Kart Amiraller'in vatan, millet, memleket, demokrasi sevdasıyla bu bildiriyi imzalamış olmaları mümkün değil. Çünkü 'Köhne Amiraller'in ortak bir sevinç metnine imza attıklarını gördük mü? görmedik" ifadelerini kullandı.