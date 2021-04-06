Ölümler arttı, Vali aşı için uyardı

Gaziantep ve ülke genelinde vaka sayılarının artması üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sırası gelen vatandaşları aşı olmaları için uyardı.

Gaziantep'te vaka sayılarının hızla arttığını bildirerek vatandaşları uyaran Gaziantep Valisi Davut Gül, aşı olmanın maskeden daha fazla olduğuna dikkat çekti.



Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu mesajı verdi: "Etrafınızda hasta olan, vefat eden yakınlarınızın arttığını görüyorsunuz. İlimizde vaka sayıları hızlı bir şekilde artıyor. 60 yaş üzeri olanlarla kronik rahatsızlığı olanların aşılamaları devam ediyor. Aşının maskeden daha fazla koruduğunu unutmayarak aşımızı yaptıralım lütfen."