Otomobilin çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

İstanbul Ataşehir'de cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Tülay U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın, park halindeki bir otobüsün altına girdi. Genç kadın hayatını kaybederken, kazaya karışan minibüs sürücüsü ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden minibüs, yolun karşısına geçmekte olan Tülin U.'ya (23) çarptı. Talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak park halindeki bir otobüsün altına girdi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ



Kazaya tanıklık eden mahalle sakinleri, durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline gelen itfaiye ekipleri, genç Tülin'i sıkıştığı yerden kurtarmak için hemen harekete geçti. Kriko ve havalı yastık ile otobüsü kaldıran ekipler, yaralı kadını bulunduğu yerden kurtardı. Genç kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tülin U., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇARPIP KAÇTI



Kaza esnasında olay yerinde bulunan taksi şoförü "Arabayla durakta bekliyorduk. Kadın yolun karşısına geçiyordu sanırım. Bir araç kadına çarpıyor, kadın da otobüsün altına giriyor. Şoför çarpıp kaçmış. Yardım etmeye çalıştık ama edemedik. İtfaiye ekipleri çıkardı" diye konuştu.