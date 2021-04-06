Samsun'da iş ortağına suç duyurusunda bulundu: Başına gelmeyen kalmadı...

Şüpheli S.A. Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadede, " M.A. benim ortağımdır. M.A. bize iade etmesi gereken parayı iade etmedi. Kendisine ulaşamadık, bu nedende bizi dolandırdığı için İstanbul'da karakolda şikâyetçi olduk. Benim gibi başka kişileri de dolandırdığını öğrendik. M.A.'nın kız arkadaşı L.N. Samsun'da kaldıkları adresi bize bildirdi. Biz bu konuyu konuşmak için Samsun'a geldik. Darp etmedik, arabasını almadık. Ne silahımız, ne sopamız ne de bıçağımız vardı. Polisler üzerimizi aradığında da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı" dedi.

"KAFANIZI KESECEĞİM" DİYE TEHDİT ETTİ

Şüpheli F.A., müşteki M.A'nın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Ben emniyetti lavaboya gittiğimde müştekiyi gördüm. Beni gördüğünde 'Kafanızı keseceğim' dedi. Olay anını gösteren kamera kayıtları vardır." diye konuştu. Bir diğer şüpheli F.A. ise "Ben İran uyruklu şahısların vatandaşlık ve konut alım işlerini yaparım. Müştekilerden gelen paraların havale işlerini yapıyorduk. 160 bin TL ve 9 bin Euro parayı M.A'ya teslim ettik. Yine başka bir şirketten 40 bin Euro parayı bize verecekti. Bu parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu" ifadesini kullandı.

15 KİŞİNİN YANINDAN NASIL ADAM KAÇIRILIR?

Şüphelilerden S.A. da üzerlerine yüklenen suçlamayı kabul etmediğini, kendilerinin sadece konuşmak amacıyla Samsun'a geldiğini söyledi. Eve gittiklerinde müştekinin yanında yaklaşık 15 kişinin olduğunu ifade eden S.A., 4 kişinin 15 kişinin yanından birini kaçırmaya teşebbüs etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu dile getirdi.

MAĞDURİYETLERİNİ ANLATAMADILAR

Samsun 1. Sulh Ceza Hâkimliği; şüpheliler F.A, S.A.S.A ve F.A'nın birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin beyanları, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarına yer verilmemesi dikkat çekti. Bir dizi suçlamanın yer aldığı iddianamede, sadece müşteki beyanının esas alınması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Şüphelilerden S.A'nın, 6 Aralık'ta tutuklanmasına yol açan olaydan 2 gün önce İstanbul'da M.A hakkında yasal yollara başvurduğu öğrenildi. S.A.'nın savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, ortağı M.A'nın 600 bin TL'yi zimmetine geçirdiği ve bu sebeple mağduriyetinin giderilmesini talep ettiği anlaşıldı.

İLK DURUŞMA 8 NİSAN'DA YAPILACAK

Hiçbir sabıkası olmayan ve üzerinden tek bir delici alet bile çıkmayan S.A ve kuzenleri, "Basit yaralama", "Yağmaya teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" gibi suçlamasıyla 3 aydır tutuklu yargılanıyor. Kafalarda soru işaretlerine neden olan olayın davasının ilk duruşması, 8 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek.