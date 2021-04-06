Skandal bildiriye bir tepki daha

104 amiralin imzasını taşıyan bildiri ile ilgili Alanya'dan da bir açıklama geldi. Türk Ocakları Alanya Şubesi Başkanı Hasan Peker, "Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüşlerini hür ve serbest bir şekilde açıklamak, her yurttaşın temel haklarındandır. Ancak emekli üst düzey ordu mensuplarının toplu hâlde bildiri yayımlamalarının demokratik hakların kullanımının ötesinde algılanması kaçınılmazdır" dediği açıklamasında şunları söyledi:



'OLDUKÇA TEHLİKELİ OLMUŞTUR'



Kurmay eğitimi almış tecrübeli kişilerin, siyasi çağrışımları açık olan böyle bir bildiri yayımlamaları, Türk demokrasisi açısından son derece talihsiz ve tehlikeli olmuştur. Bildirinin gece yarısı yayımlanması, "milletimizin sinir uçlarıyla oynamak" sonucunu doğurmuştur ve bu kabul edilemez bir durumdur. Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkındaki tartışmalar gerekçe gösterilerek yayımlanan bildiri; yurt içinde, yurt dışında ve Mavi Vatan'da Türk Devleti'nin bekası için bütün gücüyle operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istek ve deruni gücünü olumsuz etkilemekten ve ülkemizin dâhilî ve haricî düşmanlarını sevindirmekten başka bir işe yaramamıştır.

Bu yanlış bildiriye karşı gösterilen tepkilerin de demokratik hukuk devleti çerçevesinde olması, Doğu Akdeniz'de çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, ordumuzun şevk ve isteği açısından vazgeçilmez bir zorunluluktur" dedi