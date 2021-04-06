Son dakika: Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum...

Son dakika haberleri: Koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Aşı uygulamalarının da devam ettiği virüste, 3. dalga korkusu yaşanıyor. Özellikle virüsün birden çok mutasyona uğraması bilim insanlarını harekete geçirdi. Ülkemizde de vaka sayısı artış göstermeye devam ederken, yetkililerden, maske, mesafe ve temizlik uyarıları peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı, bugünün verilerini de açıkladı. İşte 6 Nisan koronavirüs tablosu vefat ve vaka sayıları...

6 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

DÜNÜN VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı tarafından dün paylaşılan verilere göre 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1706 oldu.

Öte yandan 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

Dünkü verilerde zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.