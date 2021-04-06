Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Eski subay ve astsubaylar için gözaltı kararı

Ankara'da 2012 yılındaki Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu soruların FETÖ üyeleri tarafından çalındığı tespit edildi. Başsavcılık soruları çalan ve aracılık eden 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç olan 16 subay ve astsubay hakkında gözaltı karatı verildi. Şüphelilerin yakalanması için iAnkara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.