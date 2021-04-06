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Giriş Tarihi: 6.4.2021 08:35 Son Güncelleme: 6.4.2021 08:45

: Ankara'da FETÖ operasyonu: Eski subay ve astsubaylar için gözaltı kararı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Eski subay ve astsubaylar için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verdi.

Ankara'da 2012 yılındaki Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu soruların FETÖ üyeleri tarafından çalındığı tespit edildi. Başsavcılık soruları çalan ve aracılık eden 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç olan 16 subay ve astsubay hakkında gözaltı karatı verildi. Şüphelilerin yakalanması için iAnkara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Eski subay ve astsubaylar için gözaltı kararı
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