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Giriş Tarihi: 6.4.2021 15:07 Son Güncelleme: 6.4.2021 15:17

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ile kritik zirve! Masada oldukça önemli konular var

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB ile kritik zirve! Masada oldukça önemli konular var

Son dakika haberi: Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı ile AB Komisyonu Başkanı Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Leyen ve Michel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde askeri törenle karşılandı. İkili Başkan Erdoğan ile görüşme gerçekleştiriyor. Külliye'deki kritik zirvede masada göç konusundan vize muafiyetine pek çok konu bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Küllyesi kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILADI

Erdoğan iki ismi askeri törenle karşıladı, makamına kabul etti. Görüşmeye ilişkin ilk kareler de Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.

MASADA EKONOMİ, GÖÇ, VİZE MUAFİYETİ VAR

AB başkanları, uzun zamandır beklenen ziyareti, Türkiye'yle ilişkilerdeki "pozitif ivmeyi" ilerletme hedefi koyan 25-26 Mart'ta AB Liderler Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleştiriyor.

Michel ve von der Leyen'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde ana başlıkların, göç konusunda iş birliği ve 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, halklar arası temaslar kapsamında vize serbestisi, üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması ve stratejik iş birliği ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularının olması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB ile kritik zirve! Masada oldukça önemli konular var
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