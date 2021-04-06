Son Dakika Haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! "O gece sabaha kadar uyumadık"

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Emekli amirallerin milli iradeyi hedef alarak yayınladıkları darbe imalı bildiriye tepki gösteren Bakan Soylu, "Seçilmiş hükümete sınırlar çizen bu bildiride 'Ben belirleyiciyim' deniliyor. Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bildirinin yayınladığı gece sabaha kadar uyumadıklarını ve irtibatları ortaya çıkardıklarını belirterek, "Bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz. Biz vatanseveriz, aynı zamanda kafamızı kuma gömmeyiz." dedi.

"DARBEYİ İŞARET EDEN BİR BİLDİRİDİR"

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Böyle bir tabloyu yorumlamak bizim için bir sorumluluk gerektiriyor ve vatandaşımıza gerçekleri aktarmamız gerekiyor. Kendi amirallik sıfatlarını kullanarak gece yarısı yapılan bildiri "darbeyi işaret eden" bir bildiridir. Bildiride vesayetin izleri bulunuyor.