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Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:59 Son Güncelleme: 6.4.2021 10:13

Son dakika: İçişleri'nden flaş açıklama: Drone ile yapılmak istenen saldırı engellendi...

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika: İçişleri'nden flaş açıklama: Drone ile yapılmak istenen saldırı engellendi...

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Sayın , bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Çataklı, "2021 yılı Mart ayında 1’i bombalı drone eylemi olmak üzere 16 terör eylemi engellenmiştir." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Çataklı burada terörle mücadeleye ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Çataklı, 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamaları şöyle:

Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan Hevram Havraman Avyer (K), Hasan Mahmudi (30 Mart – PKK – Mardin – ölü – Sözde Mardin Sorumlusu), turuncu kategoride aranan Reber Koser (K), Teyyüp Çam (30 Mart – PKK – Mardin – ölü – Sözde Mardin Bagok Alan Sorumlusu) ile gri kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu toplam 86 (6 ölü, 72 sağ/yaralı, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

2021 yılı Mart ayında 1'i bombalı drone eylemi olmak üzere 16 terör eylemi engellenmiştir.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika: İçişleri'nden flaş açıklama: Drone ile yapılmak istenen saldırı engellendi...
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