Son dakika: Kartal'da 3 kişi öldüren zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Son dakika haberleri: Kartal'da avukatlık bürosu olduğu belirtilen iş yerinde miras davaları olan akrabalar uzlaşmak için bir araya geldi. Bu sırada akrabalardan muhtar olduğu ileri sürülen bir kişi silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.
3 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Miras davası için bir araya gelen ve uzlaşmada kavga eden kişilerin akraba oldukları öğrenildi.
SALDIRGAN YALOVA'DA YAKALANDI
Miras paylaşımı yüzünden akrabaları Haluk Onat, (58), Kebire Esra Ay (54) ve Ayşe Ece Ay(26)'ı öldürüp, Arzu O. ve Ahmet Nuri O'yu yaralayan şüpheli Salih B. (62) kaçtığı Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.
KATİL ZANLISI MAKTULLERİN KUZENİ
Polis olay yerinden kaçan ve Yalova'da yakalanan şüphelinin öldürdükleri kişilerin dayılarının çocuğu olduğunu belirledi. Şüphelinin muhtarlık yaptığı öğrenildi.
KAÇIŞ ANLARI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI
3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayda, şüpheli Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ahmet Salih B.'nin olaydan sonra kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Son dakika haberi: Kartal'da avukatlık bürosuna kanlı baskın! Ölü ve yaralılar var!