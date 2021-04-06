Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 açıklaması

"S-400 VE F-35'TEN DAHA ÖNEMLİ OLAN SORUN..."

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yapıcı ve verimli hale gelmesinin sadece iki ülke için değil, hem bölge hem dünya barışı için de katkı sağlayacağını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "ABD ile aramızda S-400 ve F-35'ten daha önemli olan sorun PKK/YPG ayrımı. Siz YPG'yi yani PKK'nın Suriye kuzeyindeki kolunu terörist kabul etmezseniz ciddi bir problem var demektir. Bunlara yapılan yardımların kesilmesini, bunun dostluk müttefiklikle alakası olmadığını da söyledik, söylüyoruz. Diğer yandan bunun kadar ciddi bir sorun da ABD'nin FETÖ'nün yaşadığı ve yeşerdiği bir yaşam alanı olmasına müsaade edilmemesi. Bunu söyledik, söylüyoruz." ifadelerini kullandı.