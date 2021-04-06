Son dakika | Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasında o illere şok: 12'ye katlandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs vakaları ve risk verilerine göre oluşturulan reni risk ve renk haritasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat açıkladı. Haritada İstanbul Samsun gibi iller öne çıkarken ayrıntılarına inildikçe başka kritik illerin de önemli vaka artışları ve yoğun bakım alarmı ile karşı karşıya olduğu ortaya kondu. İşte haritayı kırmızıya döndüren mutasyonlu vaka artışı ve Bakan Koca'nın açıkladığı son dakika verilerinde öne çıkan kritik illerle ilgili önemli bilgiler...