Terör örgütü için para toplamışlardı! “İnfak” operasyonunda iki tutuklama

Terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para topladıkları ve terör örgütü DEAŞ'a para transferi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para topladıkları ve terör örgütü DEAŞ'a para transferi yaptıkları iddia edilen 14 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Sekiz şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer iki şüphelinin yasal işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.