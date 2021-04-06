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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Koronavirüs aşı sırası onlara geldi... THY'de 16 bin 256 çalışan sisteme bildirildi
Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:39 Son Güncelleme: 6.4.2021 09:43

Son dakika haberi: Koronavirüs aşı sırası onlara geldi... 'de 16 bin 256 çalışan sisteme bildirildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Son dakika haberi: Koronavirüs aşı sırası onlara geldi... THY'de 16 bin 256 çalışan sisteme bildirildi

Son dakika haberi: Güvenli seyahat standartları ile seyahat sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde koruyan pandemiyle kararlı mücadelesini sürdürüyor. Türk Hava Yolları’ndaki aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışan 'nın koronavirüs aşı sistemine bildirildi.

Türk Hava Yolları'nın uçuş ekipleri kovid-19 aşılarını olmaya başladı. Güvenli seyahat standartları ile seyahat sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde koruyan Türk Hava Yolları pandemiyle kararlı mücadelesini sürdürüyor.

THY'de görev yapan pilot, kabin memuru ve load master (yükleme uzmanları) çalışanları öncelikli meslek gurubu kapsamında kovid-19 aşılarını olmaya başladı.

Kovid-19 aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışan Sağlık Bakanlığı'nın aşı sistemine bildirildi.

48 SAAT UÇUŞ YOK

Planlama sonrası aşısını olan uçuş ekipleri ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı genelge uyarınca 48 saat süreyle uçuşlarda görevlendirilmeyecek ve sağlık durumları yakından takip edilecek.

Uçuşlarda görevli çalışanlar ile birlikte yolcuyla ve uçakla temas edebilecek olan yer hizmetleri çalışanı 2 bin 250 kişinin ismi de aşı sistemine iletildi.

Türk Hava Yolları hem yolcularının hem de ekiplerinin sağlığı için seyahatin her aşamasında gerekli tedbirleri alıyor

GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilgili olarak yaptığı açıklamada "Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan kovid-19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında" dedi

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Son dakika haberi: Koronavirüs aşı sırası onlara geldi... THY'de 16 bin 256 çalışan sisteme bildirildi
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