Trabzon’da Sivil İnisiyatiflerden 104 amirale tepki

Trabzon Sivil İnisiyatif grupları 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek 54 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, 104 emekli amirallerin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Birlik Vakfı İl Başkanı Zekeriya Ertürk, geçmişi adalet, hürriyet, şan, şeref ve kahramanlıkla yoğrulmuş bu aziz milletin, tarihin en organize ve en alçakça saldırılarına karşı göğsünü siper ettiğini belirterek, vatanına, bayrağına, namusuna asla namahrem eli değdirmediğini söyledi.

104 emekli amiralin, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladıklarını ifade eden Ertürk, "Eski Türkiye'de kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edilmiştir." dedi.

Amirallerin eski düzen kafasını oluşturmaya çalıştığını ifade eden Ertürk, "Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Millet iradesinin üstünde başka bir iradeyi özleyen, antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden medet uman, milletin kendilerine vermiş olduğu o rütbeleri milletine karşı kullanmaya kalkan bedbahtlar, bir sonuç alacağını düşünüyorlarsa 15 Temmuz'da bu aziz milletin duruşunu hatırlasınlar. Hatırlasınlar da bilsinler ki bizler onlara ve karanlık uzantılarına karşı hala burada dimdik ayaktayız." şeklinde konuştu.

Ertürk, "15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde tarihin çöp sepetine gönderileceğini ilan ediyoruz.Unutmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden bu aziz millet, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır." ifadelerini kullandı.

Ertürk, "Bizler, darbenin kendisi bir yana, imasına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitlere verdiğimiz sözümüzün arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Aynı zamanda millet iradesine karşı müdahale hevesi barındıran bu hadsiz açıklama ve bu açıklamaya imza atanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiyoruz. Hodri meydan, milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe ve en büyük şeref kabul eden bizler, dün olduğu gibi bugünde vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici tüm şer odakları bilmelidir ki biz bir ölür bin diriliriz." açıklamasında bulundu.

Basın açıklamasına katılan gruplar dev Türk bayrağı açarak, ellerinde çeşitli dövizlerle tepkilerini gösterdiler. Dövizlerde, "Milli İradeye Parmak Sallanamaz", "Haddinizi Bilin", "Milletin imkanlarıyla emekli oldunuz, Millet iradesine edepli olamadınız", "Milletin Yanında, Darbecilerin Karşısındayız" dediler.

Gruptakiler, açıklamalarından ardından emekli amiraller hakkında Trabzon Adliyesine giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu.