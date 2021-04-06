Üç ilde operasyon: 27 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Balıkesir, Samsun ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 1'i muvazzaf astsubay, 2'si istifa etmiş asker ve 13'ü kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon çerçevesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin arama çalışmaları sürüyor. Samsun merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen araştırma görevlisi, avukat, kapatılan polis akademisinin öğrencisi, ihraç edilen polis memurunun da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 3'ü PKK, 4'ü de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.