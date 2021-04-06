Zaman ayarlı provokasyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK, emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK'nın bildiriyi siyasete müdahale teşebbüsü olarak gördüğünü söyledi. Zaman ayarlı provokasyonla karşı karşıya olduklarını belirten Çelik, şöyle konuştu: "AB Komisyonu Başkanı'nın Türkiye'ye ziyareti var iken zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıya kaldığımız açıktır. Yunanistan'ın nasıl sevindiğini görüyoruz. Muhtıra gazeteciliğin mutasyona uğramış bir biçimiyle karşı karşıyayız. Bu affedilmez bir provokasyondur." Eda IŞIK / ANKARA