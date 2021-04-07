9 terörist öldürüldü

Suriye'de, bir grup PKK/YPG'li terörist, önceki gece askerlerimize saldırı amacıyla, Mehmetçiğin terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesine sızmak istedi. Durumu öğrenen komandolar hemen harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan İstihbarat Komutanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek ikna çalışmalarında da 2015 ve 2017'de örgüte katılan 3 PKK/ YPG'li örgüt mensubu, Mardin Nusaybin ilçesinden teslim alındı. 2021 yılında ikna edilerek teslim olan terörist sayısı ise 43'e ulaştı./SABAH