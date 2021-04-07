Amiral bildirisinde son dakika: Gizli organizasyon aşamalı kaos planı

Son günlerde, TSK'ya yönelik bir kesim tarafından sistematik saldırılar düzenlenilerek TSK kışkırtılmaya çalışıldı. Bunun son halkası emekli amiraller tarafından gerçekleştirildi. Süreç ise şu şekilde dizayn edilmeye çalışıldı; ilk saldırı 24 Mart'ta askeri okullara öğrenci alımına ilişkin koşullarda "irticai faaliyete karışmamış olmak" şartının kaldırılması ile geldi. Yerine "terörle iltisaklı" ibaresi getirilip daha somut şekilde yeni bir düzenleme yapılsa da düzenleme saptırıldı. Bir sonraki adım ise 26 Mart tarihinde Tuğamiral M.S.'ye ait daha önceki tarihlerde Cuma namazında çekilmiş görüntülerinin bazı internet sitelerinden yayınlanması oldu.