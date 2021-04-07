Konya'da askeri eğitim uçağının düşme anına ait görüntü ortaya çıktı

"BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kazanın hemen ardından bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim" ifadelerine yer verdi.

Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video

KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

PİLOT FACİANIN ÖNÜNE GEÇMİŞ

Öte yandan kazaya şahi olan görgü tanıkları, uçağın pilotunun düşerken yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığını aktardı.