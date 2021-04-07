Konya'da askeri eğitim uçağının düşme anına ait görüntü ortaya çıktı

Bugün, öğle saatlerinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı eğitim yaptığı sırada düştü.
PİLOT ŞEHİT OLDU
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, yapılan ilk incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Geççelebi şehit oldu. Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
Açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15'de Konya'da düşmüştür" denilerek kaza nedeninin ise henüz bilinmediği aktarıldı.
"BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kazanın hemen ardından bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim" ifadelerine yer verdi.
Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video
KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.
PİLOT FACİANIN ÖNÜNE GEÇMİŞ
Öte yandan kazaya şahi olan görgü tanıkları, uçağın pilotunun düşerken yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığını aktardı.
NF-5 GÖSTERİ UÇAĞI
Halen modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı, çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır. 134'üncü filo, envanterinde F-5 savaş uçağı bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tek filodur.NF-5 Gösteri uçağı134. Akrotim filoya bağlı NF-5A/B tipi gösteri uçaklarının, Konya 3. Ana Jet Üssünde konuşlu olduğu biliniyor.Son dakika haberi: Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler geldi