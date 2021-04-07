PKK'lı kadın terörist Dozgin Temo hakkında karar

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı harekâtında geçen yıl 21 Ekim'de Tel Abyad'ın Mişrefa köyünde TSK ve Milli Suriye Ordusuna bağlı güçlerle girdiği çatışmada yaralı yakalanan ve Türkiye'ye getirilerek tedavi edilen PKK'nın Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'nin tepe isimlerinden Dozgin Temo'nun yargılanmasına Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Kadın terörist sivil kıyafetlerle yaralı yakalandığı için terör örgütü yandaşları "TSK Suriye'de sivil kadını vurdu" yalanıyla algı yaratmaya çalışsa da, terörist Temo, mahkemede YPJ'li olduğunu itiraf etti.

KANDİL'DEKİ FOTOĞRAFLARI DA ÇIKTI

Bir MSO (Milli Suriye Ordusu) askerinin kucağında sahra hastanesine tedavi için yetiştirilmek istenirken çekilen fotoğrafı terör örgütü PKK yandaşlarınca günlerce sosyal medyada kullanılan kadın terörist Dozgin Temo'nun önce tecavüze uğradığı, ardından boğazının kesilerek öldürüldüğü yalanı ortaya atılmıştı. Barış Pınarı harekâtını sekteye uğratmak ve durdurmak için terör örgütü PKK, sivil kıyafetlerle çatışmalara girilmesi kararı almış ve öldürülenlerin cesetlerinin sosyal medyada paylaşılarak Avrupa kamuoyuna "Siviller öldürülüyor" algısı yaratmaya çalışmışlardı. Teröristin Tunceli'de ve Kandil'de çekilmiş boy boy fotoğrafları ortaya çıktı.



Terörist Dozgin Temo (Önde)

TUNCELİDEKİ ALİBOĞAZINDA BÖYLE ŞOV YAPMIŞTI

Terörün sonlandırılması için PKK'lı teröristlerin ülke toprakları dışına çıkması için başlatılan çözüm sürecinde 12 Mayıs 2013 günü aralarında Dozgin Temo'nun da bulunduğu bir grup terörist Tunceli kırsalında görüntülenmişti. Hozat-Çemişgezek İlçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisindeki Mıhtaşı Mevkiinde bir grup doğa gezgincisini alıkoyan Temo ve beraberindeki teröristler şov yaparak Kandil'e çekilmek için hazırlık yaptıklarını ve sivillerin bölgeye girmemelerini istemişlerdi. Bu fotoğraflarda silahlı, terörist kıyafetli Dozgin Temo da yer almıştı. Temo'nun Kandil'de de terörist elebaşlarıyla kalabalık bir terörist grupla çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğrafta teröristbaşı Süleyman Şahin, Remziye Çolak ile Şırnak'ta 4 yıl önce öldürülen Hülya Eroğlu ve arkalarında yaklaşık 100 teröristle birlikte açıklama yaparken görülüyor. Bu fotoğraf karesinde ise terörist Dozgin Temo en önde ve sol başka ayakta görülüyor. Terörist, hem Türkiye sınırları içinde hem de Irak ve Suriye'de sorumlu düzeyde faaliyet yürütmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı.