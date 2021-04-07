Başkan Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10’ncu Zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Dönüştürücü Bir Dünya İçin İşbirliği: Gençliğin ve Teknolojinin Gücünden Faydalanmak" temasıyla icra edilecek Zirveye, üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları'nın yanısıra, özel konuk olarak davet edilen İslam Kalkınma Bankası Başkanı da katılacak.

Zirve'de, D-8 gündeminde yer alan ticari ve ekonomik işbirliği konuları ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantı çerçevesinde, Koronavirüsle mücadelede eşgüdümün yanısıra, Teşkilat bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen işbirliği faaliyetlerine ivme kazandırılması, geleceğe dair vizyonun ortaya konulması, bu maksatla bir yol haritasının çizilmesi amaçlanmakta. Zirve sonunda Dakka Bildirisi ve D-8 10 Yıllık Yol Haritası başlıklı iki belgenin kabul edilmesi öngörülüyor.