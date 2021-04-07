Başkan Erdoğan: Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Türkiye'de hastanede çekilen çileler ile ilgili bir hatırasını anlattı. Erdoğan, annesi için sabahları sıraya girdiğini ifade ederken, Okmeydanı SSK Hastanesi'nde bir arkadaşının eşinin doğum sırasında vefat etmesine rağmen, ödeme yapılmadığı için çocuğun rehin alındığını söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi, "Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın. Bu millet senin cemaziyülevvelini çok iyi biliyor." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN ACI HATIRASINI PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan kürsüde eski Türkiye'den bir anı paylaştı. AK Parti'nin sağlık yatırımlarına verdiği önemi ve tarihi dönüşü anlatan Erdoğan, bugün Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu ehir Hastanesi'nin olduğu yerde bulunan Okmeydanı SSK Hastanesi'nde sabahları annesi için sıraya girdiğini ifade etti. Erdoğan, bir arkadaşının eşinin doğum sırasında hastanede vefat ettiğini belirti, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"EŞİ VEFAT ETTİ, ÖDEME YAPILMADI DİYE ÇOCUĞU REHİN ALDILAR"

Bugün Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin olduğu yerde olan Okmeydanı SSK Hastanesi'nde benim bir dava arkadaşımın eşi doğum esnasında rahmetli oldu. Çocuğu vermediler ya. Rehin aldılar. Ödeme yapılmadı diye bunu yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın..."

"BAY KEMAL SEN BULARI YAPMIŞ BİR ADAMSIN"

Bay Kemal senin SSK Genel Müdürü olduğun dönemdi ya. Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın. Bu millet senin cemaziyülevvelini çok iyi biliyor. Bütün arkadaşlarım, bunları belgeleri ile bilmeyenlere anlatacak. Anlatalım ki milletimiz gerçekleri öğrensin.