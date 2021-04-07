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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir" dedi. Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de partisinin grup toplantısında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na yönelik sözlerine isim vermeden tepki gösterdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun" ifadesini kullandı. ANKARA
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Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir
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