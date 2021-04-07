Çanakkale İl Genel Meclisi'nde şok gelişme

Çanakkale İl Genel Meclisi'nde ilginç gelişme yaşandı. CHP'den istifa eden Nejat Önder; AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerin desteğiyle İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçildi.



CHP'DEN İSTİFA ETTİ, BAĞIMSIZ OLARAK SEÇİME KATILDI

Nejat Önder, CHP'den istifa etti ve aynı gün İl Genel Meclisi Başkanlığı'na bağımsız aday olarak katıldı. Gelibolu İl Genel Meclisi Üyesi Nihat Öner de, CHP'nin adayı olarak seçime katıldı.



NEJAT ÖNDER, İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA SEÇİLDİ

Bağımsız aday Nejat Önder, AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin desteğiyle 17 oy aldı. CHP'nin adayı Nihat Öner ise 16 oyda kaldı. Nejat Önder, İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçildi.



CHP'LİLER SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE ÖNER'İ BAŞKAN İLAN ETTİ

CHP'liler; seçimden bir gün önce adayları Nihat Öner'i İl Genel Meclisi Başkanı olarak ilan etmişti. CHP'lilerin Nejat Önder'in başkan seçilmesinin ardından nasıl açıklama yapacağı merak ediliyor.



MAKAS: NEJAT ÖNDER AK PARTİ SAFLARINA KATILACAK

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas; İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimini kazanan Nejat Önder'i AK Parti ve MHP grubu olarak desteklediklerini söyledi. Makas, Nejat Önder'in AK Parti saflarına katılacağını açıkladı.



SABAH'a konuşan Naim Makas, şunları söyledi:

"Bugün İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Öncelikli olarak Nejat Önder Bey'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz. Seçim sonucunun şehrimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim AK Parti ve MHP grubu olarak desteklediğimiz adayımızın dışında; HDP'ye tavır alamayan, sınırımızda PYD olsun diyen, milli meselelerde sınıfta kalan CHP'ye kayıtsız kalmayarak, önce partisinden istifa edip sonra da bağımsız aday olan vatansever duruşu ve milli meselelerdeki hassasiyetini bildiğimiz Nejat Önder Bey'e AK Parti ve MHP grubu olarak blok halinde destek verdik."

"İl Genel Meclisinde muhalefetin takındığı şehrin ihtiyaçlarını öncelemeyen ve partizanca tavırların geride kaldığı bir dönemi yaşayacağımızı düşünüyoruz."

"Bugün düzenlenecek olan törenle, Nejat Önder'in partimiz saflarına katılacağını ve bir AK Parti üyesi olarak İl Genel Meclisi'ndeki görevini ifa edeceğini değerli kamuoyuyla paylaşmak isterim. Şehrimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

NEJAT ÖNDER'İN ÖZGEÇMİŞİ

1955 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Nejat Önder, Çanakkale Lisesi'ni bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nden mezun oldu. Önder, parti içi seçimleri kazanarak dört dönem Çanakkale CHP Merkez İlçe Başkanlığı ve ardından CHP Çanakkale İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 Yerel Seçimlerinde ise CHP İl Genel Meclisi Üyesi seçildi. CHP'nin milli meselelere yaklaşımını eleştiren Önder, partisinden istifa ederek 6 Nisan 2021'de yapılan Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde İl Genel Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Kırk yılı aşkın süredir aktif siyaset yapan Nejat Önder; emekli, evli ve bir çocuk babasıdır.