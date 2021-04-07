Darbeci zihniyete yine sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin yayımladığı sözde bildiriye sahip çıkarak darbe zihniyetini desteklediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 104 emekli amiralin bildirisine, "Vay efendim Türkiye'de darbeciler var. Ne darbesi, ne darbesi kardeşim" diyerek, ülkenin her kesiminden sert tepki gören bildiriye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı, "Türkiye'ye karşı açılan cephenin" maşası durumundaki darbeci zihniyete ümit bağladığını da ortaya çıkardı. ANKARA