Dilekçe Nasıl Yazılır? Kuralları ve Dilekçe Örneği ile Tarih, İmza, Metin Özellikleri

Neredeyse herkes hayatında bir kez de olsa dilekçe yazmak zorunda kalmıştır. İlk dilekçe yazarken de muhakkak bilirkişiye danışarak doğru bir şekilde hazırlanması gerekir. Eğer yazılan dilekçe yanlış bir kurumun adına veya eksik bir bilgi ile yazılmışsa dilekçemiz geçerli olmayacaktır. Bunun için doğru dilekçe yazımını ve işin mantığını öğrenmek gerekir. Yazılı dilekçe örneği ile dilekçe nasıl yazılır sorusunun yanıtlarını bulabilirsiniz. İşte dilekçe örnekleri…

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken belli başlı konular vardır. Bunlar:

Başlık

Metin

Saygı Sözü "Gereğini arz ederim."

Tarih – Ad-Soyadınız – İMZA

Adres

EK

DİLEKÇE BAŞLIĞI

Dilekçe yazımı için ilk boş bir A4 kağıdı alalım. Her yazının olmazsa olmazı elbette başlıktır. Dilekçe de başlık yazarken önemli olan kurum adıdır. Dilekçeyi hangi kuruma yazacaksak başlıkta o kurumu geçirmeliyiz. Buradaki en önemli nokta dilekçenin başlığı büyük harfle yazılmalıdır. Mesela "İLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE" şeklinde büyük harflerle yazmalıyız. Kurum adı yazarken doğru yeri seçmeliyiz. Dilekçeyi göndereceğimiz yer İller İdaresi Genel Müdürlüğü ise bu şekilde yazmalıyız. Onun yerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazarsak dilekçemiz doğru yere ulaşmaz.

DİLEKÇE METNİ

Dilekçe başlığını yazdıktan sonra sıra geldi dilekçe metnine. Asıl zorlanılan yer burasıdır. Burada önemli olan ne istediğimizi doğru anlatmaktır. Eğer bir kuruma ya da kuruluşa abonelik, abonelik iptali, istek, talep gibi bir dilekçe yazacaksak o kuruma ait abonelik numaranızı ve abonelik tarihinizi metinde geçirmeniz gerekir. Bir belediyeye istek şeklinde bir dilekçe hazırlıyorsak bunlara gerek kalmadan ne istediğimizi kısa ve öz bir şekilde anlatacak metin hazırlamalıyız. Eğer bir şikayet dilekçesi olacaksa "şu kişiden, şu hizmetten" şeklinde şikayetçi olduğumuz kişi ya da hizmeti tam şekilde belirtmemiz gerekir.

DİLEKÇE SAYGI SÖZÜ

Dilekçe metinlerinin son cümlesinde muhakkak saygı sözü olmalıdır. Saygı sözü "Gereğini arz ederim." şeklindedir. Bir şikayet veya istek talebinde bulunduğunuzda dilekçe metninin son kısmına saygı sözünü ekleyip cümleyi bitirmeniz gerekir. Resmi yazışmalarda bu saygı sözü gereklidir.

DİLEKÇE TARİH - AD - SOYADI - İMZA

Dilekçe metninden sonra yapmanız gereken işlemlerden biri tarih, imza, ad, soyadı kısımlarını eksiksiz doldurmanızdır. Dilekçe metninin sağ alt kısmına Tarih onun altına ad ve soyadı gelecek şekilde yazın. Daha sonra Ad - Soyadının altına da imzanızı atın.

DİLEKÇE ADRES

Dilekçe ile ilgili her şeyi bitirmeye az kaldı. Şimdi adresi yazmamız gerek. Bunun içinde dilekçe metninin sol alt köşesine adresinizi yazabilirsiniz. "Adres:" şeklinde belirtmeniz gerekir. Telefon numaranızı da yazmanızda fayda vardır.

EK

Dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi, tecil belgesi, diploma gibi ek evraklar istenebilir. Sol alt köşeye EK yazarak bu belgelerin adlarını 1., 2., 3... şeklinde alt alta yazabilirsiniz. Eklerinizi dilekçenin arkasına ekleyerek gönderin.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Boşanma başvuruları için ilk önce dilekçe verilmesi gerekir. Boşanma davası dilekçe örneği şu şekildedir:

VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

OKULA DİLEKÇE ÖRNEĞİ