Son dakika haberi: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 7 Nisan 2021 tarihi İSKİ verileri

Son dakika haberi: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 76.53 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 57,37 arttı. Açıklanan verilere göre 25 Mart'ta 69.83 olan baraj doluluk oranı 14 gün içerisinde ise yüzde 6.7'lik artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli ve Darlık barajında su seviyesi yüzde 90'ı geçti. Her bir barajdaki doluluk oranı; Alibey 65.15, Büyükçekmece 74.37, Darlık 91.51, Elmalı 89.46, Istrancalar 84.71, Kazandere 66.76, Ömerli 93.88, Pabuçdere 60.39, Sazlıdere 40.39 ve Terkos 71.39 olarak kaydedildi.