İstifa etmeye hazırlanan Paşinyan, Putin ile Karabağ'ı görüştü

SPUTNİK V AŞISI

Paşinyan, Rusya'dan satın aldıkları Sputnik V aşısının yarın Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ulaşacağını fakat 1 milyon doz daha aşı almak istediklerini söyleyerek, "Covid-19 salgını ile mücadelede sıkı işbirliği içindeyiz, yarın Rus aşısının ilk partisi elimize geçecek ve etkinliğini kanıtladığı için Rus aşısını daha büyük miktarda almayı umuyoruz. Yarın Ermenistan'a 15 bin doz aşı ulaşacak ancak bizim 1 milyon dozdan fazlasına ihtiyacımız var. Rus aşısı almayı umuyoruz çünkü bu aşı etkinliğini kanıtladı. Ermenistan'ın bu aşıyı satın alma fırsatına sahil olması bizim için çok önemli" dedi. Paşinyan ayrıca ülkesinde nükleer santral inşa edilmesi konusunda Putin ile görüşeceklerini söyleyerek, "Bugün stratejik yatırımlarla ilgili bazı konuları da ele alacağımızı umuyorum ve bu bağlamda bugün sizinle Ermenistan Cumhuriyeti'nde yeni bir nükleer santral inşa etmenin imkanlarını görüşmek isterim" ifadelerini kullandı.