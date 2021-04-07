İstihbaratçı müdüre FETÖ’den 7 yıl 6 ay hapis! 3 yıl kaçtıktan sonra yakalanmıştı

FETÖ firarilerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, 3 yıldır aranan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer'i geçen yıl Kasım ayında Çankaya'da saklandığını evde sahte kimlikle yakalamıştı. FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. FETÖ tarafından örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullanılan "A5" kategorisinde yer alan Yüksel Sezer'in, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de yaşadığı konutun güvenlik açıklarını tespit etmesi amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde yer aldığı belirlendi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI



Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı sırada usulsüz dinleme konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza alan Sezer'in, 2015'te FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Güvenpark ve Milli Müdafaa Caddesi'nde düzenlenen Polis Koleji ve Polis Akademisi'nin kapatılma kararını protesto eylemlerine katıldığı tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında Şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında Şube müdürlüğü yapan Yüksel Sezer Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.