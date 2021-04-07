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Giriş Tarihi: 7.4.2021 15:32

Jandarmadan iki terör örgütüne darbe

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan iki terör örgütüne darbe

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen MİT destekli terör operasyonunda PKK’nın sözde Afrin Asayiş yapılanmasında yer alan H.B. İle M.A. gözaltına alındı. İkinci operasyonda FETÖ’den aranan Y.T. ile M.A. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halep kentinde PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösteren M.A. ile örgütün sözde Afrin Asayiş yapılanmasında görevli H.B.'nin İzmir'de olduğu bilgisini aldı. MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli operasyon başlatan ekipler tespit edilen adreslerde M.A. ile H.B.'yi gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Y.T. ile M.A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Jandarmadan iki terör örgütüne darbe
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