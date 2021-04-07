Kartal'daki avukatlık bürosundaki 4 kişiyi katletmişti! Kanlı saldırıda flaş gelişme

Kartal'da avukatlık bürosu olduğu belirtilen iş yerinde miras davaları olan akrabalar uzlaşmak için bir araya geldi. Bu sırada akrabalardan Yalova Armutlu 50. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Salih B., birden silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.