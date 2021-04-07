Kartal'daki avukatlık bürosundaki 4 kişiyi katletmişti! Kanlı saldırıda flaş gelişme

Kartal'da avukatlık bürosu olduğu belirtilen iş yerinde miras davaları olan akrabalar uzlaşmak için bir araya geldi. Bu sırada akrabalardan Yalova Armutlu 50. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Salih B., birden silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.
Silahlı saldırgan Ahmet Salih B., akrabaları Haluk Onat, (58), Kebire Esra Aymutlu (54)ve Ayşe Ece Aymutlu'yu (26) öldürdü. Arzu O. (56) ve Ahmet Nuri O. (63)'yu da yaralayan katil zanlısı olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.
Yaralılardan Ahmet Nuri Onar kaldırıldığı Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 e çıktı.
Polis olay yerinden kaçan ve şüphelinin öldürdükleri kişilerin dayılarının çocuğu olduğunu belirledi. Katil zanlısı Ahmet Salih B., Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yalova'dan alınarak Gayrettepe'deki binaya getirildi.