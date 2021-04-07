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Giriş Tarihi: 7.4.2021 07:01 Son Güncelleme: 7.4.2021 07:04

Kartal'daki avukatlık bürosundaki 4 kişiyi katletmişti! Kanlı saldırıda flaş gelişme

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kartal'daki avukatlık bürosundaki 4 kişiyi katletmişti! Kanlı saldırıda flaş gelişme

İstanbul Kartal'da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosunda miras davası için bir araya geldikleri sırada çıkan tartışmada 2 si kadın 4 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan . (62) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Jandarma ekiplerince ’da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kartal'da avukatlık bürosu olduğu belirtilen iş yerinde miras davaları olan akrabalar uzlaşmak için bir araya geldi. Bu sırada akrabalardan Yalova Armutlu 50. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Salih B., birden silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.



Silahlı saldırgan Ahmet Salih B., akrabaları Haluk Onat, (58), Kebire Esra Aymutlu (54)ve Ayşe Ece Aymutlu'yu (26) öldürdü. Arzu O. (56) ve Ahmet Nuri O. (63)'yu da yaralayan katil zanlısı olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.



Yaralılardan Ahmet Nuri Onar kaldırıldığı Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 e çıktı.

Polis olay yerinden kaçan ve şüphelinin öldürdükleri kişilerin dayılarının çocuğu olduğunu belirledi. Katil zanlısı Ahmet Salih B., Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yalova'dan alınarak Gayrettepe'deki binaya getirildi.

Son dakika: Kartal'da 3 kişi öldüren zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı Son dakika haberi: Kartal'da avukatlık bürosuna kanlı baskın! Ölü ve yaralılar var!

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Kartal'daki avukatlık bürosundaki 4 kişiyi katletmişti! Kanlı saldırıda flaş gelişme
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