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Giriş Tarihi: 7.4.2021

‘Kirli niyetleri not ettik’

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
‘Kirli niyetleri not ettik’
Bandırma'da Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, emekli amiraller tarafından kaleme alınan bildiriyi kınamak için Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını sivil toplum kuruluşları adına Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Kanver Şener okudu. Açıklamada "Geleneğimizde vesayete, geleceğimizde darbeye yer yok; milletimizin yanındayız darbecilerin karşısındayız. FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedefleri, gün ışığına kavuşan kirli niyetleri milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz" denildi.
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‘Kirli niyetleri not ettik’
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