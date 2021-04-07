Mahrem yapılanma operasyonu: 77 gözaltı

FETÖ'NÜN TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik birçok ilde düzenlenen operasyonlarda, 77 şüpheli gözaltına alındı.Kayseri'de FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahrem imamlar tarafından kontörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları tespit edilen, tamamı muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 eski asker hakkında gözaltı kararı verildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.İzmir'de, ByLock kayıtlarından FETÖ'nün üst yönetimi ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10'u gözaltına alındı.Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda da 2012'deki Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu Sınavı öncesi soruları alan ve dağıtan 16 şüpheliden 13'ü yakalandı.FETÖ/PDY'nin askeri ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Bitlis merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10'u askeri, 7'si emniyet personeli olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda ise 7 şüpheli gözaltına alındı.