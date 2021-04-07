MEB beklenen kılavuzu yayınladı: Kazanma şansı arttı

60 AYLIKLAR TRAFİĞİ ARTIRDI: 2012'de ilkokula başlama yaşında yapılan bir düzenleme sonucu 60 aylıkların da 1'inci sınıfa kaydının önünün açılması ile birlikte 1 milyon 400 bin düzeyinde seyreden yıllık yeni kayıt bir anda 1 milyon 756 bin 618'e kadar çıktı. İşte 2011'den 2012'ye yaşanan bu yüzde 25'lik kayıt artışı senkronize bir biçimde 2020 yılının sınavına kadar geldi ve aradan geçen 8 yılın ardından bu öğrencilerden 1 milyon 671 bin 337'si ilk kez 2020 yılında LGS adayı oldu ve bunlardan da 1 milyon 472 bin 88'i sınava girdi. Geçen yıl yaşanan trafik yoğunluğunun ana sebebi buydu.