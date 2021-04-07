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Giriş Tarihi: 7.4.2021 09:55 Son Güncelleme: 7.4.2021 10:00

MSB: 5 'lı terörist etkisiz

MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. kuzeyi bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabında yer alan paylaşım şöyle:

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

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MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz
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