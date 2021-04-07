O teröristin malvarlığı da donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mal varlığı dondurulan 377 teröristin arasında Gaziantep'ten de iki isim vardı. Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticileri arasında yer alan teröristlerden Talip Akkurt, Ankara Garı katliamı ile 2 Türk askerinin şehit edilmesi talimatını vermekle biliniyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olan 1981 doğumlu Talip Akkurt, 2016 yılında Sefer Taş ve Fehi Şahin adlı 2 askerimizin şehit edilmesiyle gündeme gelmişti. Örgütte Ebu Talha kod adıyla bilinen ve Ankara garı katliamında da adı geçen ve 2017 yılında üzerine bomba düşmesi sonucu öldüğü iddia edilen ancak cesedi bulunamayan Akkurt'un eşi de Suriye'nin Tel Abyad kentinde yapılan güvenlik kontrolünde 3 çocuğuyla birlikte yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Terörist Akkurt, İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde başına konulan 1,5 milyon TL ödülle yer almıştı. 20'li yaşlarında İstanbul'a çalışmaya giden Akkurt, İstanbul'da yaşarken örgütle tanışmış ve 3 yıl da Mısır'da kalmıştı. Mısır'da da İstanbul'da olduğu dericilik yaparak dikkatleri üzerine çekmemeye çalıştığı tespit edilen Akkurt, 2016 yılında Gaziantep üzerinden Suriye'ye geçerek örgütün askeri kanadında görev almıştı.

Mal varlığı dondurulan diğer terörist ise 1997 doğumlu Saadettin Özyağcı. Özyağcı da örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alıyor.