Sabaha kadar uyumadık irtibatları ortaya çıkardık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı aHaber canlı yayınında 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili "Son 30 günde hangi siyasi partiyle irtibat kurdukları açık ve net. CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net. Uluslararası bağlantısı olup olmadığına yönelik birtakım tespitler de var. FETÖ de bu da aynı, hepsi aynı kuyudan beslenmekte" dedi.